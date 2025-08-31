Lyon : un mémorial de la Shoah vandalisé avec l’inscription "Free Gaza"

Articles recommandés -

Le mémorial de la Shoah à Lyon a été vandalisé avec l’inscription "Free Gaza", ont indiqué samedi les autorités municipales à l’AFP. L’incident, survenu sur une plaque commémorative en marbre noir, alimente les inquiétudes face à la recrudescence des actes antisémites et des crimes haineux en France.

Selon la mairie, l’inscription a été gravée à l’aide d’un objet tranchant sur le monument, inauguré en janvier 2025 à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Les services municipaux ont rapidement procédé à l’effacement des traces pour restaurer la plaque.

"Le vandalisme du mémorial de la Shoah à Lyon est un acte intolérable. Je le condamne fermement et exprime tout mon soutien aux associations de mémoire, aux survivants et à leurs descendants", a déclaré le maire de Lyon, Grégory Doucet, dans un communiqué transmis à l’AFP. Il a ajouté que "les auteurs seront recherchés et poursuivis" et rappelé l’engagement de la ville contre "la haine, l’antisémitisme et le racisme".

https://x.com/i/web/status/1961889523069280485 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Jean-Olivier Viout, président de l’association du Mémorial, a déposé plainte. Pour la mairie, "le fait que cette inscription ait été réalisée sur un monument dédié à la Shoah constitue clairement un acte antisémite".

"Souiller ainsi la mémoire des victimes de la Shoah, c'est tenter de nazifier les Juifs", a quant à lui estimé le président du CRIF, Yonathan Arfi. "La haine d'Israël est à la fois les carburant de la haine des Juifs et de celle de la République".

Cet incident intervient dans un contexte tendu pour la communauté juive française, la troisième plus importante au monde. Selon le ministère de l’Intérieur, 646 actes antisémites ont été recensés en France durant le premier semestre 2025. Ce chiffre représente une baisse de 27 % par rapport à 2024, mais une hausse de 112 % par rapport à la même période en 2023, dans un climat marqué par la guerre entre Israël et le Hamas.