Lyon : une école primaire vandalisée avec des tags antisémites et incendiée

Une école primaire du troisième arrondissement de Lyon a été la cible d'actes de vandalisme antisémites dans la nuit de samedi à dimanche. L'établissement Nové Josserand a subi un début d'incendie et plusieurs salles de classe ont été recouvertes de croix gammées, d'étoiles de David et de tags pro-palestiniens. Le feu est demeuré circonscrit aux toilettes extérieures, mais les dégradations ont touché plusieurs espaces de l'école. "Les dégradations perpétrées dans l'école Nové Josserand sont d'une extrême gravité. Tags antisémites, croix gammées, tentative d'incendie : ces actes visent notre école, donc notre République", a déclaré Mohamed Chichi, adjoint à la tranquillité à la mairie de Lyon.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a "condamné ces dégradations abjectes" et assuré "le personnel de l'Éducation nationale et municipale de son soutien". Elle a souligné que "nos établissements scolaires doivent rester des sanctuaires pour nos enfants". Une enquête a été ouverte qui "devra permettre de présenter les auteurs devant la justice et apporter une réponse pénale ferme", selon la préfecture. La municipalité lyonnaise déposera plainte.

Mohamed Chichi a précisé que "les salles endommagées seront remises en état rapidement afin de pouvoir accueillir les élèves dès lundi". La raison du ciblage de cet établissement reste inexpliquée, l'école n'ayant "pas de liens particuliers avec la communauté juive" selon l'élu. Le Crif Auvergne-Rhône-Alpes a établi un parallèle avec les dégradations subies par des synagogues parisiennes vendredi soir, dénonçant "un signal" et "un passage à l'acte".