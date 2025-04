Macron annonce la reconnaissance d'un État palestinien en juin : le CRIF s'indigne

La décision du président Emmanuel Macron d'annoncer la possible reconnaissance d'un État palestinien "en juin" a provoqué une réaction du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).

Dans un communiqué, le CRIF dénonce cette initiative qu'il juge "précipitée" et "inopportune" dans le contexte actuel. L'organisation s'interroge : "Comment peut-on envisager reconnaître un État alors qu'une partie de son territoire est contrôlée par une organisation terroriste ?"

https://x.com/i/web/status/1910250700098981934 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le CRIF rappelle que 59 otages sont toujours détenus à Gaza et que reconnaître un État palestinien maintenant équivaudrait à "permettre au Hamas de clamer une inacceptable victoire politique". L'organisation souligne également que cette annonce intervient alors que "la guerre en cours a démarré par le massacre de plus de 1200 personnes, dont 50 Français, le 7 octobre 2023", un événement que Macron lui-même avait qualifié de "plus grand massacre antisémite du XXIème siècle". Pour le CRIF, "soutenir les Palestiniens, c'est d'abord les libérer du Hamas", responsable selon lui d'avoir "jeté les populations civiles dans la détresse tragique de la guerre". Il estime que "le chemin vers une paix juste et durable" doit passer prioritairement par "la libération sans condition des otages et la reddition du Hamas". L'initiative française s'inscrit dans le cadre d'une conférence que la France co-présidera avec l'Arabie saoudite aux Nations Unies à New York. Selon Macron, cette conférence devrait également conduire à la reconnaissance d'Israël par plusieurs pays. Le CRIF conclut fermement que "les conditions ne sont aujourd'hui pas réunies pour reconnaître un État palestinien", marquant ainsi une profonde divergence avec la position du président de la République sur ce dossier hautement sensible.