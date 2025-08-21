Macron et Erdogan discutent de l’Ukraine, du Proche-Orient et de la coopération bilatérale

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a tenu une discussion avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, portant sur plusieurs dossiers internationaux majeurs.

Concernant l’Ukraine, Macron a réaffirmé que Paris et Ankara « partagent l’objectif de mettre fin à la guerre d’agression de la Russie », ce qui doit inclure « l’arrêt des hostilités et la définition de garanties de sécurité solides pour l’Ukraine ». Il a remercié la Turquie pour « son excellente coopération » dans le cadre de la coalition internationale de soutien à Kiev.

S’agissant du Proche-Orient, le président français a condamné « avec la plus grande fermeté » les récentes décisions du gouvernement israélien de lancer une offensive militaire sur Gaza et d’accroître les implantations en Judée-Samarie, notamment dans la zone d’E1. « Cette offensive frontale ne peut mener qu’à une guerre permanente », a averti Macron, appelant à « un cessez-le-feu, la libération des otages, l’acheminement de l’aide humanitaire et la relance d’une solution politique ». Il a confirmé travailler étroitement avec Ankara à la préparation d’une conférence sur la solution à deux États, prévue en septembre à New York sous la coprésidence de la France. Paris juge « essentiel » de mettre en place une mission de stabilisation à Gaza et de relancer un processus de paix crédible. Les deux dirigeants ont également abordé les espoirs nés de la rencontre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 8 août, ainsi que la perspective d’un agenda bilatéral « ambitieux » entre la France et la Turquie.