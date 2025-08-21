Macron et Erdogan discutent de l’Ukraine, du Proche-Orient et de la coopération bilatérale

Emmanuel Macron a souligné la nécessité d’un cessez-le-feu à Gaza et d’une relance du processus de paix, tout en saluant la coopération turque sur l’Ukraine et le rôle d’Ankara au Caucase

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Ankara on June 9, 2020, and French President Emmanuel Macron on September 10, 2020, in Porticcio, Corsica.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Ankara on June 9, 2020, and French President Emmanuel Macron on September 10, 2020, in Porticcio, Corsica.ADEM ALTAN, LUDOVIC MARIN / AFP / POOL

Articles recommandés -

Le président français Emmanuel Macron a tenu une discussion avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, portant sur plusieurs dossiers internationaux majeurs.

Concernant l’Ukraine, Macron a réaffirmé que Paris et Ankara « partagent l’objectif de mettre fin à la guerre d’agression de la Russie », ce qui doit inclure « l’arrêt des hostilités et la définition de garanties de sécurité solides pour l’Ukraine ». Il a remercié la Turquie pour « son excellente coopération » dans le cadre de la coalition internationale de soutien à Kiev.

https://x.com/i/web/status/1958490118441800089

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

S’agissant du Proche-Orient, le président français a condamné « avec la plus grande fermeté » les récentes décisions du gouvernement israélien de lancer une offensive militaire sur Gaza et d’accroître les implantations en Judée-Samarie, notamment dans la zone d’E1. « Cette offensive frontale ne peut mener qu’à une guerre permanente », a averti Macron, appelant à « un cessez-le-feu, la libération des otages, l’acheminement de l’aide humanitaire et la relance d’une solution politique ». Il a confirmé travailler étroitement avec Ankara à la préparation d’une conférence sur la solution à deux États, prévue en septembre à New York sous la coprésidence de la France. Paris juge « essentiel » de mettre en place une mission de stabilisation à Gaza et de relancer un processus de paix crédible. Les deux dirigeants ont également abordé les espoirs nés de la rencontre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 8 août, ainsi que la perspective d’un agenda bilatéral « ambitieux » entre la France et la Turquie.

Cet article a reçu 4 commentaires

Commentaires