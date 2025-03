Macron prêt à recevoir le président syrien sous conditions

Emmanuel Macron s'est déclaré disposé vendredi à recevoir le président intérimaire syrien Ahmad el-Chareh, sous réserve que son gouvernement s'ouvre à toute la société civile et garantisse la sécurité nécessaire au retour des réfugiés syriens.

"Un gouvernement qui prenne en compte toutes les composantes de la société civile syrienne, la lutte très claire et ferme contre le terrorisme et le retour des réfugiés sont trois éléments sur lesquels la transition sera jugée", a affirmé le président français lors d'une conférence de presse avec son homologue libanais Joseph Aoun.

"En fonction des évolutions des prochaines semaines, nous sommes tout à fait prêts à poursuivre ce dialogue et à recevoir le président de la transition. Les prochaines semaines seront déterminantes", a-t-il précisé, qualifiant les discussions menées jusqu'à présent de "tout à fait positives". Les présidents français et libanais venaient de s'entretenir en visioconférence avec le dirigeant syrien ainsi qu'avec leurs homologues chypriote et grec concernant le retour des réfugiés syriens, une question "essentielle pour un pays comme le Liban, mais aussi pour toute la sous-région", selon Macron. "Le préalable à un retour, c'est d'avoir une représentation politique qui prend en compte la totalité de la société civile dans toutes ses composantes. C'est l'engagement qu'a pris le président et ce sont normalement les annonces qu'il fera demain", a indiqué le chef de l'État français.

La transition reste difficile en Syrie après la prise du pouvoir par une coalition dirigée par Ahmad el-Chareh, qui a mis fin à plus d'un demi-siècle de règne sans partage du clan Assad. Des massacres visant principalement des membres de la communauté alaouite ont été perpétrés ces dernières semaines dans l'ouest du pays.