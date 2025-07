Mains rouges sur le Mémorial de la Shoah à Paris : quatre Bulgares jugés à l’automne

Articles recommandés -

Quatre Bulgares seront jugés à l’automne par le tribunal correctionnel de Paris pour l’affaire des « mains rouges » taguées sur le Mémorial de la Shoah en mai 2024, a annoncé samedi le parquet à l’AFP, confirmant une information de Franceinfo. Trois suspects, extradés de Croatie et de Bulgarie, sont en détention provisoire, tandis que le quatrième, en fuite, fait l’objet d’un mandat d’arrêt et sera jugé par contumace. Ils risquent sept ans de prison et 75 000 euros d’amende pour dégradations aggravées, association de malfaiteurs et complicité.

L’enquête, ouverte après que des tags ont été apposés sur le Mur des Justes, a révélé une possible ingérence russe. Un agent de sécurité avait surpris deux individus utilisant des pochoirs avant leur fuite. Les suspects, identifiés grâce à des images de vidéosurveillance, des données téléphoniques et des réservations, avaient fui vers Bruxelles puis Sofia. Le parquet évoque une stratégie de déstabilisation orchestrée par les services russes via des « proxies », avec une campagne de désinformation relayée par des milliers de comptes inauthentiques sur X, via un faux média français, Artichoc, lié au réseau russe RRN.

L’instruction, menée avec le service Viginum, pointe une tentative de diviser l’opinion française. Une première audience est prévue le 11 septembre, le procès au fond pouvant débuter fin octobre.