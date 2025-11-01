Mains rouges sur le Mémorial de la Shoah : de deux à quatre ans d'emprisonnement contre quatre Bulgares

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, vendredi 31 octobre, quatre ressortissants bulgares à des peines allant de deux à quatre ans de prison, pour avoir tagué en mai 2024 une quarantaine de “mains rouges” sur le Mémorial de la Shoah, au cœur de Paris.

Les juges ont reconnu Georgi Filipov et Kiril Milushev coupables en tant qu’exécutants, écopant de deux ans d’emprisonnement, tandis que Nikolay Ivanov — considéré comme le principal instigateur — a été condamné à quatre ans, et Mircho Angelov, en fuite, à trois ans. Tous quatre ont reçu une interdiction définitive de séjour sur le territoire français.

L’enquête avait révélé les signes d’une manipulation orchestrée depuis l’étranger, possiblement par des réseaux liés aux services russes, selon les conclusions du service Viginum, chargé de la lutte contre les ingérences numériques. Celui-ci avait repéré une instrumentalisation des images sur le réseau X par des acteurs prorusses.

Les magistrats ont évoqué une opération menée dans un “but hostile”, destinée à diviser la société française en exploitant les tensions identitaires et mémorielles. Le directeur du Mémorial, Jacques Fredj, avait rappelé qu’il s’agissait du seul monument dédié aux juifs de France, lieu d’archives et de recueillement.

Ce dossier est le premier procès lié à la série d’actions de déstabilisation — tags d’étoiles de David, têtes de cochon devant des mosquées, cercueils déposés à la tour Eiffel — attribuées à des campagnes d’ingérence étrangère visant la France.