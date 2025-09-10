Manifestations "Bloquons tout" en France : déjà plus de 250 arrestations

Articles recommandés -

Plus de 200 personnes ont été arrêtées ce mercredi lors des manifestations "Bloquons tout" qui visaient à paralyser les transports et la vie quotidienne à travers la France, deux jours après la chute du gouvernement de François Bayrou sur une motion de censure liée aux mesures d'austérité.

Les autorités ont mobilisé plus de 80 000 policiers pour faire face aux manifestations organisées par ce mouvement de protestation décentralisé né sur les réseaux sociaux. À la mi-matinée, la police comptabilisait 200 arrestations à travers le pays, plus de la moitié dans la région parisienne.

Les incidents les plus marquants se sont déroulés dans la capitale, où des milliers de manifestants ont allumé des feux de joie, dressé des barricades et tenté de bloquer le périphérique parisien. À la station de métro Porte de Montreuil, dans l'est parisien, des manifestants ont incendié des poubelles et tenté de bloquer les voies ferrées avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.

La situation s'est particulièrement tendue autour de la gare du Nord, l'une des plus fréquentées d'Europe, où plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées. La police a fermé l'accès à la gare, mais face aux tentatives de forcement, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Des actions de blocage ont également visé des centres commerciaux, notamment une tentative d'obstruction de l'entrée d'un hypermarché Carrefour à Pontault-Combault, en région parisienne, rapidement délogée par la police.

Ce mouvement "Bloquons tout" révèle une radicalisation sociale croissante, alimentée par la colère face à l'inflation, aux coupes budgétaires et à un système politique perçu comme dysfonctionnel. Parmi les mesures les plus impopulaires du gouvernement Bayrou figurait la suppression de deux jours fériés pour réduire le déficit public.

Contrairement aux manifestations des Gilets jaunes de 2018, ce mouvement se caractérise par une organisation décentralisée mais bénéficie d'un large soutien sur les réseaux sociaux. Certains manifestants exigent que le président Macron dissolve l'Assemblée nationale et convoque des élections anticipées.

Ces manifestations interviennent alors que Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre tout juste nommé par Emmanuel Macron, a été chargé de former le prochain gouvernement.