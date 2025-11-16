Manuel Valls accuse Mélenchon et LFI d’avoir “réintroduit l’antisémitisme au cœur du débat public”

Invité de Radio J, Manuel Valls a livré une charge particulièrement sévère contre Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise, qu’il accuse de nourrir un climat idéologique dangereux et de légitimer un antisémitisme qu’il estime désormais “décomplexé”. Pour l’ancien Premier ministre, les prises de position du leader insoumis et de son mouvement s’inscrivent dans “la continuité” de discours portés autrefois par Dieudonné et Alain Soral, mais désormais dotés selon lui d’un “habillage politique” qui les rend plus influents.

“Mélenchon a crédibilisé cette idéologie antisémite. Ce n’est plus marginal, et c’est ça qui est inquiétant”, affirme Manuel Valls, jugeant que LFI a replacé certaines thèses radicales “au cœur du débat public”. Il accuse le parti insoumis de chercher à “capter le vote musulman” en prônant une alliance entre la gauche radicale et “des organisations influencées par les Frères musulmans”. Selon lui, les dirigeants de LFI seraient devenus “les idiots utiles et les complices” d’un projet visant à influencer la société française.

L’ex-chef du gouvernement estime que le discours de LFI repose sur une vision idéologique qui désigne le Juif comme figure centrale des oppressions attribuées à l’Occident. “Au nom de la critique du capitalisme et de l’Occident, c’est le Juif qui est pris pour cible”, avance-t-il, établissant des parallèles avec Jeremy Corbyn au Royaume-Uni ou certains mouvements progressistes en Espagne et aux États-Unis. Valls accuse également une partie de la gauche radicale d’avoir minimisé les violences commises le 7 octobre, y compris les viols imputés au Hamas, en raison d’une lecture “victimaire” où les Palestiniens seraient exonérés de toute responsabilité.

Revenant sur la situation politique française, Manuel Valls estime que le deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron est “un naufrage” et que le pays traverse “une crise de régime et une crise démocratique”. Il considère par ailleurs que la lutte menée par Israël contre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran est “aussi la nôtre”, rappelant la proximité qu’il établit entre les attaques du 7 octobre en Israël et celles du 13 novembre 2015 en France.

“Nous avons un ennemi intérieur”, prévient-il, assurant que la haine d’Israël constitue aujourd’hui “le ciment” de courants idéologiques convergents, et que “l’antisionisme, c’est l’antisémitisme”.