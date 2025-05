Marine Le Pen aux Juifs de France : "Votre place est dans votre pays"

Dans un grand oral d'une demi-heure sur i24NEWS, Marine Le Pen a livré une interview où elle s'est exprimée sans détour sur les questions du Proche-Orient, la diplomatie française et l'antisémitisme en France. La présidente du Rassemblement National a défendu une ligne ferme face aux critiques d'Emmanuel Macron sur Israël et appelé les Juifs de France à rester dans leur pays.

"Gaza c'est la honte" : Le Pen fustige les propos de Macron

L'ancienne candidate à la présidentielle qualifie d'"indigne" la formule du président français sur Gaza. "Je trouve cette déclaration indigne du Président de la République française", lance-t-elle d'emblée. "Il ne cesse de multiplier les critiques à l'égard d'Israël, peut-être parce qu'il est incapable d'apporter une solution pour faciliter la lutte contre le fondamentalisme islamiste." Marine Le Pen pointe particulièrement l'incohérence de Macron qui "dit qu'il lutte contre le fondamentalisme islamiste, mais reçoit avec tous les honneurs Al-Jolani", le dirigeant syrien qu'elle accuse d'avoir "changé de nom pour faire oublier Daesh, Al-Nosra, les attentats en France".

Un soutien assumé à Israël et à l'éradication du Hamas

Sur la guerre à Gaza, Marine Le Pen ne mâche pas ses mots : "Israël fait ce qu'il peut dans une situation qui est extrêmement difficile. Je partage l'objectif d'Israël qui est l'éradication du Hamas." Elle dénonce les "injonctions contradictoires" imposées à l'État hébreu : "Israël dit, on va déplacer la population, on lui dit c'est honteux. Et si on ne les déplace pas, on va dire vous tuez des civils." Pour Le Pen, la solution est claire : "Si les otages sont libérés, la guerre cesse. On ne peut pas se plaindre des conséquences et refuser de rappeler en permanence la cause."

Un message aux Juifs de France face à l'antisémitisme

Face à l'exode de certains Juifs français vers Israël, Marine Le Pen adresse un message direct : "Votre place évidemment est dans votre pays, et donc dans le combat politique vous devez en être le bénéficiaire." Elle reconnaît leurs inquiétudes légitimes : "À partir du moment où ils se sentent obligés de déménager de leur quartier, où ils ont peur quand ils sortent dans la rue, où des rabbins sont attaqués parce qu'ils sont rabbins, je comprends qu'ils soient inquiets."

La diplomatie française "une catastrophe"

L'élue crible Emmanuel Macron de critiques sur sa politique étrangère : "Emmanuel Macron est une catastrophe diplomatique à lui tout seul, il a quand même réussi à se fâcher avec l'Algérie et le Maroc en même temps, ce qui est objectivement un tour de force." Elle dénonce sa "télédiplomatie" où "on le voit en train de téléphoner à Vladimir Poutine avec une caméra à côté."

Une candidature malgré les poursuites judiciaires

Interrogée sur ses démêlés avec la justice, Marine Le Pen maintient son cap : "Je considère que le combat judiciaire qui m'est mené est en réalité une sorte de combat politique. L'objectif est de m'empêcher d'être candidate à la présidentielle." Elle promet de "se battre pour être la candidate évidemment à la présidentielle parce que ce serait un scandale absolument majeur que des millions de français soient privés de choisir son futur dirigeant."

Dans cet entretien, Marine Le Pen a réaffirmé ses positions sur le Proche-Orient tout en tentant de rassurer les Juifs de France, dans un contexte de montée de l'antisémitisme qu'elle attribue principalement au "fondamentalisme islamiste" et à l'immigration "anarchique".