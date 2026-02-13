Marine Le Pen et Arno Klarsfeld inaugurent une allée Ilan Halimi à Hénin-Beaumont

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée, et l'avocat Arno Klarsfeld ont inauguré vendredi à Hénin-Beaumont une allée portant le nom d’Ilan Halimi, vingt ans après l’assassinat antisémite du jeune homme par le « gang des barbares ». La cérémonie s’est tenue dans le bastion du RN dans le Pas-de-Calais, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Dans son discours, Arno Klarsfeld a exprimé sa « sympathie » et sa « reconnaissance » envers Marine Le Pen, saluant l’évolution du parti. Sur le réseau X, il a écrit : « Il faut être reconnaissant à Marine Le Pen d’avoir su faire évoluer son parti et d’en avoir fait aujourd’hui un parti qui soutient les Français juifs, qui honore la mémoire de la Shoah et comprend les difficultés qu’ont Israël et les Juifs de vivre dans un univers hostile. » Il a également remercié le président de la République, soulignant que, « au même moment à l’Élysée et à Hénin-Beaumont », un hommage était rendu à la mémoire d’Ilan Halimi.

Marine Le Pen a dénoncé « la flambée particulière » de l’antisémitisme depuis le 7 octobre, évoquant un phénomène « parfois revendiqué, assumé et légitimé au cœur même du débat politique ». Elle a appelé à une « lutte constante et exigeante » contre ce qu’elle qualifie de « nouvel antisémitisme », affirmant que de plus en plus de Français juifs quittent certains quartiers, voire la France.