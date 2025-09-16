Marine Le Pen : "Olivier Faure et toute la gauche veulent que les Juifs deviennent des parias"

Articles recommandés -

Invitée de la Grande Interview sur Europe 1 et CNEWS, Marine Le Pen a vivement critiqué le chef du parti socialiste après ses propos concernant le Nouvel An juif et la reconnaissance d'un Etat palestinien.

"Olivier Faure veut ce que veut toute la gauche française et européenne, c'est-à-dire faire que les Juifs soient de nouveau des parias et accessoirement les faire partir", a-t-elle dénoncé.

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a déploré les agressions répétées contre les Juifs et évoqué un véritable climat de peur les poussant au départ. "Les Juifs en France et en en Europe commencent à avoir tellement peur qu'ils se disent qu'ils n'ont plus d'avenir dans notre pays et ça c'est dramatique. Mais notre pays et le leur", a-t-elle dit.

Poursuivant, elle a critiqué le manque de fermeté des autorités et pointé un laxisme issu de "gouvernements de gauche". "On laisse se multiplier des propos et des actes qui puisent leur source dans un antisémitisme d'une violence inouïe. On s'attaque à des étudiants, à des chanteurs ou à des enfants tout ça parce qu'ils sont juifs. Tout cela devrait susciter une indignation massive."

Tout comme Marine Le Pen, plusieurs représentants de la communauté juive se sont indignés après un message sur X du dirigeant du Parti socialiste Olivier Faure en lien avec la reconnaissance de l'État palestinien par la France, prévue le 22 septembre.

Après avoir appelé à afficher le drapeau palestinien sur les mairies ce jour-là, Olivier Faure a répondu à l'activiste franco-israélien et ancien journaliste Julien Bahloul qui lui faisait remarquer que cette date coïncidait avec Roch Hachana, le Nouvel an juif: "Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort".

Le grand rabbin de France Haïm Korsia a été parmi les premiers à réagir sur X écrivant : "Croire qu'on doit choisir entre fêter Roch Hachana et espérer un État palestinien, c'est confondre calendrier religieux et conflit géopolitique. Opposer les deux, c'est semer l'aveuglement, pas la paix."

Quant au président du Consistoire central Elie Korchia, il a dénoncé "un exemple flagrant de l'essentialisation des juifs et de cette haine d'Israël qui se transforme sous nos yeux en de l'antisémitisme".

Invité à s'exprimer sur i24NEWS lundi, Julien Bahloul a fait part de sa sidération estimant, malgré les dénégations d'Olivier Faure, que tous les Israéliens et les juifs étaient visés dans le message du chef socialiste. Il n'hésite pas à parler d'antisémitisme. "On peut se demander s'il reste encore une gauche fréquentable", a-t-il conclu.