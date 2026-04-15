Marine Le Pen reçue par l’ambassadeur d’Israël en France

Marine Le Pen a été reçue ce mercredi par l’ambassadeur d’Israël en France, a rapporté Michaël Darmon, analyste politique d'i24NEWS. Une rencontre qui marque une étape significative dans l’évolution des relations entre l’État hébreu et le Rassemblement national. Organisée dans une grande discrétion et sans photo officielle, cette entrevue s’est néanmoins déroulée « de manière positive », d’après des sources diplomatiques.

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Ce choix de confidentialité contraste avec la rencontre publique tenue la veille avec l’ambassadeur du Liban, révélant une double dynamique. « Si du côté israélien, cette rencontre s’est organisée discrètement, Marine Le Pen, elle, fait une tournée diplomatique liée aux tensions au Moyen-Orient », souligne Michael Darmon. Une séquence qui traduit une volonté d’inscription dans les enjeux internationaux du moment.

Côté israélien, cette initiative s’inscrit dans une stratégie progressive de normalisation avec le Rassemblement national. Des contacts discrets avaient déjà été établis ces derniers mois, notamment avec Jordan Bardella. La réception de Marine Le Pen par l’ambassadeur apparaît ainsi comme une étape supplémentaire, mais encore prudente, dans ce rapprochement.

Pour Israël, il s’agit aussi d’adresser un signal aux institutions communautaires françaises, souvent critiques à l’égard de ces échanges, en affirmant une approche pragmatique fondée sur le dialogue avec les forces politiques françaises.

Du côté de Marine Le Pen, l’enjeu est tout aussi stratégique. Cette initiative s’inscrit dans une posture de candidate à l’élection présidentielle, alors qu’elle attend une décision judiciaire déterminante dans les prochaines semaines. En investissant le terrain diplomatique, elle cherche à renforcer sa crédibilité sur les questions internationales.

« Un positionnement dans la perspective de l’élection présidentielle », résume Michael Darmon. La cheffe des députés RN affiche ainsi sa volonté de se projeter dans un rôle de chef d’État, en abordant les grands dossiers géopolitiques contemporains.

Cette rencontre pourrait enfin ouvrir la voie à une future visite en Israël, évoquée de longue date, et symboliser un tournant plus large dans les équilibres diplomatiques entre Paris, Jérusalem et les forces politiques françaises.