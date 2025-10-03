Mathilde Panot (LFI) réclame l’expulsion de l’ambassadeur d’Israël en France

La présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a lancé vendredi un appel retentissant à l’Élysée : elle demande à Emmanuel Macron d’ordonner l’expulsion de l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka.

Invitée de RTL, la députée du Val-de-Marne a estimé qu’"il n’est pas possible d’admettre plus longtemps sur notre territoire un représentant d’un État" qui, selon elle, "a à trois reprises enlevé illégalement une mission destinée à rompre le blocus", mission qu’elle jugeait légale.

Mathilde Panot a justifié sa demande en accusant l’État hébreu de "commettre un génocide" et en dénonçant également les propos jugés offensants de son ambassadeur. Elle a rappelé que Joshua Zarka avait, lors d’une interview en septembre sur Radio J, déclaré au sujet des militants de la flottille pour Gaza : "Je leur souhaite bonne chance pour se maintenir en vie". Des propos que la députée considère comme de véritables menaces à peine voilées.

Selon elle, la présence en France d’un diplomate qui "insulte le président de la République et, à travers lui, l’ensemble du peuple français" est intolérable. Une prise de position qui devrait susciter de vives réactions sur la scène politique et diplomatique.