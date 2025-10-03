Mathilde Panot (LFI) réclame l’expulsion de l’ambassadeur d’Israël en France
"Il n'est pas possible d'avoir sur notre territoire un représentant d'un État qui commet un génocide"
La présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a lancé vendredi un appel retentissant à l’Élysée : elle demande à Emmanuel Macron d’ordonner l’expulsion de l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka.
Invitée de RTL, la députée du Val-de-Marne a estimé qu’"il n’est pas possible d’admettre plus longtemps sur notre territoire un représentant d’un État" qui, selon elle, "a à trois reprises enlevé illégalement une mission destinée à rompre le blocus", mission qu’elle jugeait légale.
https://x.com/i/web/status/1973993255525040481
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Mathilde Panot a justifié sa demande en accusant l’État hébreu de "commettre un génocide" et en dénonçant également les propos jugés offensants de son ambassadeur. Elle a rappelé que Joshua Zarka avait, lors d’une interview en septembre sur Radio J, déclaré au sujet des militants de la flottille pour Gaza : "Je leur souhaite bonne chance pour se maintenir en vie". Des propos que la députée considère comme de véritables menaces à peine voilées.
Selon elle, la présence en France d’un diplomate qui "insulte le président de la République et, à travers lui, l’ensemble du peuple français" est intolérable. Une prise de position qui devrait susciter de vives réactions sur la scène politique et diplomatique.