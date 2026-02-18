Menace à la bombe : le siège de La France insoumise évacué à Paris

Le siège national de La France insoumise a été évacué mercredi dans le 10e arrondissement de Paris à la suite d’une menace à la bombe, a annoncé le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Manuel Bompard a indiqué que « les services de police sont sur place » et que l’ensemble des salariés et militants présents dans les locaux ont été mis en sécurité. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade.

L’alerte intervient dans un climat politique particulièrement tendu, marqué notamment par la mort récente de Quentin Deranque à Lyon, qui a ravivé les crispations entre différents courants politiques. Les circonstances exactes de la menace visant le siège du parti restent pour l’heure inconnues.

Les forces de l’ordre ont procédé aux vérifications d’usage afin d’écarter tout danger. Comme le prévoit la procédure en cas d’alerte de ce type, le périmètre a été sécurisé et les occupants des lieux évacués de manière préventive.

Aucune revendication n’a été communiquée dans l’immédiat. Les autorités devront déterminer l’origine de la menace et établir s’il s’agit d’une fausse alerte ou d’un acte malveillant plus structuré.

Cet épisode souligne une nouvelle fois le niveau de tension du débat public en France, où les formations politiques sont régulièrement confrontées à des menaces ou intimidations.