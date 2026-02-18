Menace à la bombe : le siège de La France insoumise évacué à Paris

Les forces de l’ordre sont intervenues et aucune victime n’est à déplorer à ce stade.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Image d'illustration
Image d'illustration AI

Le siège national de La France insoumise a été évacué mercredi dans le 10e arrondissement de Paris à la suite d’une menace à la bombe, a annoncé le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard.

https://x.com/i/web/status/2024063231010988261

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Manuel Bompard a indiqué que « les services de police sont sur place » et que l’ensemble des salariés et militants présents dans les locaux ont été mis en sécurité. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade.

L’alerte intervient dans un climat politique particulièrement tendu, marqué notamment par la mort récente de Quentin Deranque à Lyon, qui a ravivé les crispations entre différents courants politiques. Les circonstances exactes de la menace visant le siège du parti restent pour l’heure inconnues.

Les forces de l’ordre ont procédé aux vérifications d’usage afin d’écarter tout danger. Comme le prévoit la procédure en cas d’alerte de ce type, le périmètre a été sécurisé et les occupants des lieux évacués de manière préventive.

Video poster
Gaza : des violations quotidiennes : le Hamas cible des soldats et réaffirme son refus de désarmer

Aucune revendication n’a été communiquée dans l’immédiat. Les autorités devront déterminer l’origine de la menace et établir s’il s’agit d’une fausse alerte ou d’un acte malveillant plus structuré.

Cet épisode souligne une nouvelle fois le niveau de tension du débat public en France, où les formations politiques sont régulièrement confrontées à des menaces ou intimidations.

Cet article a reçu 6 commentaires

Commentaires