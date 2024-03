Menaces d'attentats contre des établissements scolaires en France : "Il n'y aura pas d'impunité", promet Nicole Belloubet

La ministre française de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet a assuré mardi sur France Inter qu’ "Il n'y aura pas d'impunité" contre les auteurs des menaces d'attentats reçues par près de 130 lycées et collèges via leurs espaces numériques de travail (ENT). "Le parquet a été saisi et une enquête est en cours", a-t-elle précisé, assurant que "lorsque les auteurs seront connus, les sanctions [seront] très lourdes" et pourront aller "jusqu’à des peines de prison".

La ministre a expliqué que certains comptes des ENT ont été piratés, permettant la diffusion des menaces mais "ce n'est pas le système entier qui est pénétré". "Nous identifions les comptes piratés et nous allons ensuite procéder à leur réinitialisation", a-t-elle indiqué, déclarant ne pas avoir "d'indications selon lesquelles ce serait des attaques autres que françaises".

Nicole Belloubet a assuré que le gouvernement "a mis en place la mise en sécurité des personnels et des élèves". Elle a promis qu'"absolument tout" était fait "pour que les parents soient rassurés et que les élèves puissent travailler dans des conditions sereines". Le relèvement du plan sécuritaire Vigipirate à son niveau le plus élevé, "urgence attentat", décidé après l'attentat près de Moscou "permet de mieux sécuriser encore les abords des établissements scolaires".