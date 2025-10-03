Menton : l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi vandalisé

Un olivier planté cet été au jardin de la Paix Simone-Veil, à Menton (Alpes-Maritimes), en hommage à Ilan Halimi, a été arraché dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. L’arbre, symbole de paix et de mémoire, avait été installé en août lors d’une cérémonie réunissant élus et représentants de la communauté juive.

Ce mercredi, seul un trou béant restait à la place de l’olivier, suscitant l’indignation de la municipalité. Le maire de Menton, Yves Juhel, a dénoncé un geste « grave et inacceptable », annoncé le dépôt d’une plainte et confirmé qu’un nouvel arbre serait replanté dès lundi.

L’acte s’est produit dans le parc du Pian, vaste de trois hectares et comptant près de 540 oliviers. Le maire a rappelé que le lieu avait été choisi pour symboliser la paix et l’unité.

La députée RN Alexandra Masson, également candidate à la mairie de Menton, a dénoncé sur les réseaux sociaux « un acte odieux, une insulte à la mémoire d’Ilan Halimi et à toutes les victimes de la haine antisémite ». Le président de la Métropole Nice-Côte d’Azur, Christian Estrosi, a pour sa part évoqué une « profanation insupportable ».

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs, qui encourent des poursuites pour destruction aggravée et atteinte à un monument en raison de la religion.