Meurtre de René Hadjadj : 20 ans de réclusion requis, le mobile antisémite écarté

L’avocate générale a achevé ses réquisitions au procès de Rachid Kheniche, l’homme accusé d’avoir tué René Hadjadj, 89 ans, dans des circonstances d’une extrême violence. Le parquet a requis une peine de 20 années de réclusion criminelle contre l’accusé, poursuivi pour avoir tenté d’étrangler la victime avant de la jeter du 17e étage de son immeuble. En revanche, l’accusation n’a pas retenu la circonstance aggravante du caractère antisémite du crime.

Dans ses réquisitions, l’avocate générale a estimé que si les faits justifiaient une lourde condamnation pénale, ils ne permettaient pas, selon elle, de caractériser juridiquement l’antisémitisme comme circonstance aggravante au sens de la loi. Une analyse contestée avec force par les parties civiles.

Aux côtés de ses confrères Muriel Ouaknine-Melki et Oudy Bloch, l’avocat Alain Jakubowicz, a indiqué avoir longuement plaidé pour la reconnaissance d’un crime antisémite. Les avocats ont cherché à démontrer que le passage à l’acte ne pouvait être dissocié de la qualité de la victime et du contexte idéologique entourant les faits. Selon eux, refuser cette qualification reviendrait à nier une dimension essentielle du crime et à priver la décision judiciaire de sa portée symbolique.

Le 17 mai 2022, le corps de René Hadjadj, 89 ans, est retrouvé au pied de son immeuble. Très rapidement, les soupçons se portent sur un voisin, Rachid Kheniche, qui réside au 17ᵉ étage. L’homme reconnaît avoir défenestré la victime depuis son balcon, après avoir tenté de l’étrangler à l’issue d’une dispute. Les deux hommes se connaissaient et se fréquentaient régulièrement.

Au cours de l’enquête, l’accusé, sans emploi et ancien consommateur de drogues, explique avoir été victime ce jour-là d’une crise de paranoïa. Deux expertises psychiatriques ont conclu à une altération de son discernement, sans toutefois aller jusqu’à une abolition de la responsabilité pénale.