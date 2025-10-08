"Mort aux colons" : des tags pro-Hamas découverts sur la façade de Sciences Po Strasbourg
L’incident survient deux ans jour pour jour après l’attaque du Hamas contre Israël, dans un climat universitaire marqué par une polarisation croissante.
Des inscriptions pro-Hamas et antisémites ont été découvertes dans la nuit de mardi à mercredi sur la façade de Sciences Po Strasbourg, ravivant les tensions sur un campus déjà marqué par de vifs débats autour du conflit israélo-palestinien.
En lettres rouges, les slogans « Vive le Hamas », « Gloire au Hamas », « Mort aux colons » et « Free Palestine » ont été peints sur les portes vitrées de l’Institut d’études politiques. Une autre inscription, « Palestine vaincra », a été effacée en fin de matinée.
https://x.com/i/web/status/1975852357322960914
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le Comité Palestine de Sciences Po Strasbourg a immédiatement condamné ces actes, niant toute responsabilité : « Ces tags ne reflètent ni nos mots, ni nos idées, ni nos actions », a déclaré le collectif dans un communiqué.
L’apparition de ces graffitis intervient exactement deux ans et un jour après l’attaque du Hamas contre Israël, qui avait fait 1 219 morts, majoritairement des civils.
Le campus strasbourgeois est au cœur d’une polarisation croissante : ces derniers mois, la direction de Sciences Po a suspendu son partenariat avec l’université israélienne Reichman, et de nouveaux heurts opposent cette semaine des étudiants à la venue annoncée de l’ancien ambassadeur Éric Danon, accusé par certains d’avoir « justifié » les bombardements à Gaza.