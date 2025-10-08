"Mort aux colons" : des tags pro-Hamas découverts sur la façade de Sciences Po Strasbourg

Des inscriptions pro-Hamas et antisémites ont été découvertes dans la nuit de mardi à mercredi sur la façade de Sciences Po Strasbourg, ravivant les tensions sur un campus déjà marqué par de vifs débats autour du conflit israélo-palestinien.

En lettres rouges, les slogans « Vive le Hamas », « Gloire au Hamas », « Mort aux colons » et « Free Palestine » ont été peints sur les portes vitrées de l’Institut d’études politiques. Une autre inscription, « Palestine vaincra », a été effacée en fin de matinée.

Le Comité Palestine de Sciences Po Strasbourg a immédiatement condamné ces actes, niant toute responsabilité : « Ces tags ne reflètent ni nos mots, ni nos idées, ni nos actions », a déclaré le collectif dans un communiqué.

L’apparition de ces graffitis intervient exactement deux ans et un jour après l’attaque du Hamas contre Israël, qui avait fait 1 219 morts, majoritairement des civils.

Le campus strasbourgeois est au cœur d’une polarisation croissante : ces derniers mois, la direction de Sciences Po a suspendu son partenariat avec l’université israélienne Reichman, et de nouveaux heurts opposent cette semaine des étudiants à la venue annoncée de l’ancien ambassadeur Éric Danon, accusé par certains d’avoir « justifié » les bombardements à Gaza.