Mort de Quentin : la marche d’hommage maintenue à Lyon malgré les demandes d'interdiction

La marche organisée en hommage à Quentin, mort après avoir été violemment passé à tabac la semaine dernière par des membres de la Jeune Garde en marge d'une conférence de Rima Hassan, en plein centre de Lyon, se tiendra bien ce samedi. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé sur RTL qu’il ne demanderait pas son interdiction, malgré les inquiétudes exprimées localement.

Le rassemblement, à l’initiative des proches de la victime, devrait parcourir environ 1,4 kilomètre et réunir entre 2 000 et 3 000 personnes selon les autorités. Un dispositif de sécurité conséquent sera déployé, associant forces locales et unités mobiles venues en renfort. Le ministre a assuré que les forces de l’ordre encadreraient strictement l’événement afin de prévenir tout débordement.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait pourtant sollicité l’interdiction de la manifestation, redoutant des affrontements. Il s’inquiétait notamment de la présence possible de militants d’extrême droite venus d’autres régions, voire de pays voisins. De son côté, Laurent Nuñez a également évoqué des appels émanant de mouvances d’ultragauche à perturber le cortège, promettant que ces tentatives seraient empêchées.

Revenant sur les circonstances du drame, le ministre a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un guet-apens prémédité mais d’une rixe ayant dégénéré en "homicide volontaire", qualifiant les faits de "lynchage abominable".