Municipales à Marseille : Martine Vassal déclenche une polémique en reprenant une formule de Pétain

À moins d’un mois des élections municipales, un échange tendu lors d’un débat télévisé a placé la campagne marseillaise sous haute tension. Invitée jeudi soir sur BFMTV dans une émission organisée avec Le Figaro et La Provence, la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, a revendiqué comme siennes les valeurs du "mérite, du travail, de la famille, de la patrie", suscitant immédiatement la controverse.

Face à elle, le maire sortant et candidat de la gauche, Benoît Payan, l’a interpellée en soulignant la proximité de cette formule avec la devise du régime de Vichy, "Travail, Famille, Patrie", adoptée sous l’autorité de Philippe Pétain. Sur le plateau, Martine Vassal n’a pas cherché à se distancier de ses propos. "Oui d’accord", a-t-elle répondu, assumant qu’il s’agissait de ses valeurs personnelles, tout en ajoutant qu’elles incluaient également "l’humanité".

La séquence a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont dénoncé une référence jugée inacceptable à la devise de l’État français sous l’Occupation. Soutenue notamment par Renaissance, le MoDem, Horizons et Les Républicains, la candidate a été la cible de critiques virulentes.

Quelques heures plus tard, Martine Vassal a réagi sur X. Elle y affirme que ses valeurs sont "le mérite, la famille, le travail, l’humanité et la solidarité" et dénonce une tentative de détournement visant à la comparer à Pétain. Une assimilation qu’elle qualifie d’"attaque violente et injuste", parlant même d’"une balafre pour la France".