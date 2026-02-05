Natalité : le gouvernement écrira aux Français de 29 ans pour mieux prévenir l’infertilité

Face à la baisse continue de la fécondité, le gouvernement français lance un plan d’action contre l’infertilité, dont l’une des mesures phares consiste à adresser, d’ici la fin de l’été, un courrier d’information à tous les Français âgés de 29 ans. L’objectif est de mieux informer sur les enjeux de la fertilité et d’éviter les regrets tardifs du type « si j’avais su ».

Présenté par la ministre de la Santé Stéphanie Rist, ce plan comprend seize mesures visant à prévenir, diagnostiquer et traiter l’infertilité. En France, un couple sur huit rencontre des difficultés à concevoir, pour des causes médicales, environnementales ou sociétales. Le ministère insiste sur une approche non prescriptive, laissant à chacun la liberté de ses choix personnels.

Le courrier adressé aux 29 ans — âge à partir duquel l’autoconservation des gamètes est autorisée hors motif médical — s’adressera aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Il contiendra des informations sur la contraception, la santé sexuelle, l’assistance médicale à la procréation (AMP) et l’autoconservation, sans présenter cette dernière comme une solution miracle.

Afin de répondre à la demande croissante, le ministère prévoit d’augmenter le nombre de centres d’autoconservation de gamètes, de 40 actuellement à 70 d’ici 2028. Une réflexion est également engagée sur une éventuelle ouverture au secteur privé lucratif, tout en maintenant la gratuité du don. Parallèlement, l’Agence nationale d’appui à la performance est chargée de formuler des recommandations pour réduire les délais d’attente.

Le plan renforce aussi la recherche sur les causes de l’infertilité, notamment l’endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques et l’impact des perturbateurs endocriniens. Enfin, un volet spécifique concerne la santé périnatale et maternelle, alors que la France affiche des taux de mortalité supérieurs à ceux de plusieurs pays européens. Un plan dédié doit aboutir à des premières conclusions d’ici juin.