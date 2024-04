"Netanyahou, un nazi sans prépuce" : les plaintes contre Guillaume Meurice classées sans suite

Les plaintes visant Guillaume Meurice pour "provocation à la violence et à la haine antisémite" et "injures publiques à caractère antisémite" ont été classées sans suite, a rapporté le quotidien Libération. Ces plaintes étaient survenues après une chronique dans laquelle il qualifiait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de "sorte de nazi mais sans prépuce".

Le parquet de Nanterre a affirmé «décidé, après étude des éléments du dossier, de classer sans suite la plainte qui le visait, les infractions dénoncées ne me semblant pas suffisamment caractérisées». «Mon avocat m’a appelé fin de semaine dernière pour me l’annoncer. Mais je viens juste de recevoir le document», a affirmé Guillaume Meurice. «La décision me semble assez logique», a lancé l’humoriste.