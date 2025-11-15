Nice : la militante propalestinienne Amira Z. de nouveau incarcérée pour propos antisémites

La militante propalestinienne niçoise Amira Z., cofondatrice du mouvement « Nice à Gaza », a de nouveau été placée en détention provisoire vendredi, après avoir été déférée au tribunal de Nice dans le cadre d’une nouvelle procédure pour propos antisémites publiés sur les réseaux sociaux, a rapporté Le Figaro. Cette incarcération intervient moins d’un an après une première condamnation à de la prison ferme, aménagée sous bracelet électronique.

Le Crif Sud-Est avait déposé plainte en octobre pour « provocation à la haine » et « apologie de crime contre l’humanité ». Malgré une précédente condamnation en novembre 2024, Amira Z. aurait continué à relayer sur X (ex-Twitter) les mêmes publications antisémites qui avaient motivé la première procédure. Dans ce premier dossier, la militante avait déjà effectué un passage en prison avant son jugement.

Interpellée jeudi puis placée en garde à vue, elle a été présentée au parquet vendredi. Elle a demandé un délai afin de préparer sa défense, mais le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire, suivant les réquisitions du ministère public.

« Nous sommes satisfaits qu’elle soit de nouveau traduite pour ce nouveau comportement cynique, choquant et qui heurte la communauté juive et tous les citoyens », a réagi Me David Rebibou, avocat du Crif Sud-Est, auprès du Figaro.

Le procès d’Amira Z. est fixé au 27 janvier. La militante restera donc incarcérée pendant un peu plus de deux mois, alors que des manifestations propalestiniennes continuent d’être organisées chaque semaine à Nice.