Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé

L’ancien chef de l’État Nicolas Sarkozy a été escorté ce mardi vers la prison de la Santé à Paris pour y entamer sa peine, moins d’un mois après sa condamnation dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il devient ainsi le premier ex‑Président de la République française à être incarcéré.

Accompagné de son épouse Carla Bruni‑Sarkozy, sous les applaudissements d’un petit groupe venu manifester son soutien devant son domicile du 16e arrondissement, il s’est ensuite rendu à pied à une voiture le conduisant à l’établissement pénitentiaire.

Sur les réseaux sociaux, Sarkozy a posté : « Alors que je m’apprête à franchir les murs de la Santé, mes pensées vont aux Françaises et aux Français. Je veux leur dire avec force que ce n’est pas un ancien président que l’on emprisonne ce matin, c’est un innocent. Je poursuivrai la dénonciation de ce scandale judiciaire que je subis depuis plus de dix ans. La vérité triomphera, mais le prix à payer aura été écrasant. »

À son arrivée officielle peu avant 10 h, ses avocats ont pris la parole. Me Jean‑Michel Darrois a qualifié cette journée de « funeste pour lui, pour la France, pour nos institutions, car cette incarcération est une honte ». Me Christophe Ingrain a annoncé qu’une demande de remise en liberté avait immédiatement été déposée. La cour d’appel disposera de deux mois pour se prononcer, même si un rendu rapide est anticipé.

Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Nicolas Sarkozy à cinq années de prison pour avoir, en pleine connaissance de cause, laissé ses collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux rencontrer à Tripoli un dignitaire de l’ancien régime de Mouammar Kadhafi dans le but d'un financement occulte de sa campagne de 2007. L’ancien président a interjeté appel.

Ancienne figure emblématique de la droite française, Sarkozy a reçu le soutien de nombreux responsables politiques, qui dénoncent le mandat de dépôt à son encontre comme un attentat à la présomption d’innocence. Pour le tribunal, les faits relèvent d’une « gravité exceptionnelle », suffisamment sérieuse pour justifier l’emprisonnement immédiat alors même que l’appel est en cours.