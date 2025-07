Génocide à Gaza : une tribune explique pourquoi cette accusation est infondée

Articles recommandés -

L’accusation de "génocide" portée contre Israël dans le contexte de la guerre à Gaza est aujourd’hui brandie comme un slogan politique, détaché de sa définition juridique et historique. Dans une tribune signée par des intellectuels, chercheurs et penseurs, l’historien et sémiologue Isaac Attia démonte méthodiquement cette affirmation, qualifiée d’"abus de langage" dangereux.

Un génocide, selon le droit international, implique une intention programmée d’exterminer un peuple, et la mise en œuvre effective de cette extermination. Or, aucun élément factuel ne prouve une telle intention de la part d’Israël. Bien au contraire, l’armée israélienne définit et actualise en permanence des "zones humanitaires" pour évacuer les civils gazaouis hors des zones de combat, ce qui va à l’encontre de toute logique exterminatrice.

Isaac Attia rappelle que dans un génocide, les "bourreaux" sont des exécutants exclusifs, non victimes, face à des victimes exclusives, sans défense. Ce n’est pas le cas à Gaza, où les combats ont lieu entre une armée régulière et une organisation terroriste — le Hamas — qui utilise les civils comme boucliers humains, y compris dans les hôpitaux, les écoles ou les habitations civiles transformées en bases militaires.

En assimilant cette guerre asymétrique à un génocide, les détracteurs d’Israël instrumentalisent la souffrance réelle des populations civiles, tout en occultant les crimes de guerre du Hamas, qui retient aussi bien des otages israéliens que la population de Gaza dans des zones de combat. C’est une stratégie cynique, bien connue, et condamnée par le droit humanitaire.

Comme le souligne l'anthropologue et sociologue, Florence Bergeaud-Blackler, le recours abusif au mot "génocide" n’est pas neutre. Il sert, selon elle, à légitimer un projet politique radical : celui de l’éradication d’Israël. Ce projet, porté par le Hamas et d'autres courants islamistes, ne s’en cache pas : le mot d’ordre "From the river to the sea" ("De la rivière à la mer) n’est pas un appel à la paix, mais à la disparition pure et simple de l’État juif.

La gravité des accusations de génocide exige rigueur et responsabilité. La tribune d’Isaac Attia signée par de nombreuses personnalités le rappelle : oui, il y a une guerre à Gaza — mais non, ce n’est pas un génocide. Utiliser ce mot à tort, c’est trahir sa signification et dévoyer la mémoire des vraies victimes de génocides.