"Normandie 1944" : Arash Derambarsh compare les frappes israéliennes au débarquement

Après 46 ans de silence imposé par crainte de représailles contre sa famille restée en Iran, Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie, a choisi de s'exprimer sans détour sur i24NEWS. Né en France en 1979, fils d'exilés iraniens ayant fui la révolution islamique, l'adjoint au maire de Courbevoie livre un plaidoyer en faveur de l'action israélienne.

"Les bombes de la liberté"

"Aujourd'hui, ce que fait Israël est exceptionnel. Les bombardements qu'il y a eus aujourd'hui, c'est l'été 1944 en Normandie", affirme-t-il avec émotion. Selon Derambarsh, sa famille et ses amis en Iran "reçoivent avec impatience ces bombardements pour mettre fin à cette imposture historique". Il compare ces frappes aux "bombes de la liberté" du débarquement allié, rappelant les 20 000 morts de Caen, "pas de gaieté de cœur, mais nécessaires".

Un changement de régime nécessaire

L'élu français d'origine iranienne refuse catégoriquement toute négociation avec le régime des mollahs : "On ne discute pas avec des gens qui sont des nazis, avec les Hitler et les Himmler." Il interpelle directement Emmanuel Macron : "Vous faites une erreur historique, une faute historique. C'est le changement de régime qu'il faut."

Derambarsh souligne que "les Iraniens, dans leur très grande majorité, veulent une monarchie constitutionnelle" et sont "fatigués depuis 46 ans d'avoir des pendaisons, des femmes emprisonnées, des prisonniers politiques".

Un prix Nobel pour Netanyahou ?

Dans une déclaration fracassante, il prédit que "si Netanyahou arrive à changer le régime, il obtiendra le prix Nobel de la paix". L'adjoint au maire met en garde contre le "double jeu" de certains responsables français qui "condamnent derrière" après avoir "serré la main des dictateurs".

Son message se veut sans ambiguïté : "Soit on est avec ce régime, soit on est contre. Ceux qui soutiennent l'ayatollah seront gravement jugés" par l'histoire et complices d'un "régime sanguinaire" responsable de "centaines de milliers d'assassinats".