"Nous étions des otages d’État" : les témoignages de Cécile Kohler et Jacques Paris après leur libération

À peine rentrés en France après près de quatre années de détention en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris ont livré, depuis l’Élysée, un témoignage d’une rare intensité sur les conditions de leur captivité. Émus mais déterminés, les deux ex-détenus ont décrit une épreuve marquée par « l’horreur quotidienne » et « l’arbitraire permanent ».

« Nous étions des otages, des otages d’État », a affirmé Jacques Paris, évoquant des conditions de détention « extrêmement difficiles », qu’il qualifie d’« inhumaines ». Détenus à la prison d’Evin, centre de la répression en Iran, ils ont passé plus de trois ans et demi dans un isolement strict, privés de droits fondamentaux. « Nous n’avions pas le droit de lire, ni d’écrire. Nous étions sous menace permanente. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés », a-t-il détaillé, dressant le portrait d’un système carcéral oppressant.

Cécile Kohler a, de son côté, insisté sur la violence psychologique subie et sur la volonté supposée de leurs geôliers : « L’objectif était de nous briser ». Malgré cela, elle souligne qu’ils ont tenu grâce au soutien extérieur. « Nos familles, nos proches, des inconnus même, se sont battus pour nous dans toute la France », a-t-elle déclaré, exprimant une profonde gratitude.

Les deux ex-otages ont également salué l’action des autorités françaises, remerciant notamment le président Emmanuel Macron, le ministère des Affaires étrangères et l’ensemble des services mobilisés pour leur libération. Ils ont aussi évoqué le rôle crucial de l’ambassade de France, où ils ont été accueillis pendant plusieurs mois avant leur retour.

Malgré l’épreuve, leur message se veut résolument tourné vers l’avenir. « Nous ne sommes pas brisés », a affirmé Jacques Paris. Le couple entend désormais témoigner publiquement de ce qu’il a vécu, afin de faire connaître la réalité de leur détention.