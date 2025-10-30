"Nous ne pouvons pas envoyer des jeunes en Israël" : Bordeaux maintient la suspension de son jumelage avec Ashdod

La mairie écologiste de Bordeaux reste inflexible face aux demandes de restauration du partenariat avec la ville israélienne d'Ashdod, suspendu depuis le 1er juillet. Malgré les interpellations sur la question, l'équipe du maire Pierre Hurmic justifie sa décision par des raisons de sécurité pour la jeunesse bordelaise.

Dans un courrier adressé vendredi à l'édile, dont la presse a reçu copie, la sénatrice et candidate aux prochaines élections municipales Nathalie Delattre réclame la restauration du partenariat. "L'esprit même d'un jumelage est le dialogue, l'amitié et la coopération entre les peuples, quelles que soient les tensions politiques du moment", plaide la conseillère municipale.

Elle argue que "le processus de libération des otages israéliens retenus par le Hamas est en cours après plus de deux années de captivité, la situation géopolitique amorce enfin une dynamique de détente des tensions, il est temps d'envoyer un signal fort".

Une position également exprimée par le député Thomas Cazenave en conseil municipal. "Nous regrettons que la ville de Bordeaux soit embarquée malgré elle dans le conflit israélo-palestinien alors même que vous savez pertinemment que nos échanges et nos prises de position n'ont aucun impact", a cinglé le candidat aux municipales le 8 juillet dernier.

Un discours qui n'émeut en rien la majorité municipale. "Les activités que nous avions avec Ashdod concernent la jeunesse et l'économie. Il apparaît évident, malgré l'amorce d'un cessez-le-feu, que nous ne pouvons pas envoyer des jeunes Bordelais en Israël dans une logique de réciprocité qui caractérise aussi le jumelage", rétorque Céline Papin, adjointe au maire. L'élue assume sa position : "Il me semble prématuré de reprendre des activités de coopération avec Ashdod, dont le pays est engagé dans un conflit armé."

La mairie de Bordeaux n'a toutefois pas cédé à la demande de rupture définitive du jumelage, portée par des militants pro-palestiniens. Quatre d'entre eux avaient entamé une grève de la faim, qui s'est achevée le 24 septembre dernier après 43 jours de jeûne.

"Nous avons compris que le maire et son adjointe ne céderaient pas et que nous allions mourir si nous continuions. On a décidé de rester en vie pour en parler à travers d'autres actions", indique Joséphine Lavoisier, leur porte-parole.