"Nous ne serons pas le marchepied du RN" : Sarah Aizenman (collectif 'Nous Vivrons') face aux critiques des GGMO

Un débat particulièrement tendu s'est déroulé lundi soir sur le plateau des "Grandes Gueules du Moyen-Orient" (GGMO) sur i24NEWS, autour de l'action controversée menée par le collectif "Nous Vivrons" lors du meeting du Rassemblement National à Narbonne le 1er mai.

Une action qui divise

Sarah Aizenman, porte-parole du collectif de lutte contre l'antisémitisme "Nous Vivrons", né dans la foulée des attaques du 7 octobre, est venue défendre l'action menée par son association, qui a interrompu le discours de Marine Le Pen en déployant des pancartes portant le message "Vous n'êtes pas le bouclier des Juifs". "On a l'intime conviction que le meilleur rempart à l'antisémitisme, c'est la République. Et en aucun cas, les extrêmes ne pourront protéger la République, ne pourront lutter contre l'antisémitisme et garantir un avenir pour les Juifs en France", a expliqué Aizenman, précisant que cette action s'inscrit dans une démarche plus large contre "les extrêmes", le collectif ayant également mené des actions contre La France Insoumise.

L'indignation de Gilles-William Goldnadel

L'avocat et chroniqueur Gilles-William Goldnadel n'a pas caché son exaspération face à cette initiative qu'il a qualifiée "d'une très rare stupidité". Pour lui, cette action est d'autant plus aberrante que le Rassemblement National a clairement changé de position concernant Israël et les Juifs. "Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut aller voter forcément pour le Rassemblement National", a-t-il précisé, "mais je sais qu'il y a un parti antisémite d'extrême-gauche à combattre et on est déjà assez peu nombreux à le faire". L'avocat a notamment regretté que cette action créé une équivalence entre l'antisémitisme d'extrême-gauche, "d'une virulence extrême" selon lui, et un RN qui, à ses yeux, a évolué sur ces questions.

Les tensions montent avec Myriam Palomba

L'intervention de Myriam Palomba a considérablement fait monter la tension sur le plateau. La chroniqueuse a frontalement attaqué le collectif "Nous Vivrons", le qualifiant de "bouffon de la République" et d'association politique inféodée à la "Macronie", citant notamment le soutien d'Aurore Bergé. "Vous êtes venue au RN pour faire votre petit sketch, en fait vous êtes une association politique, dont le but soutenu par la Macronie (...) mais en aucun cas vous êtes venue pour lutter contre l'antisémitisme", a-t-elle lancé, provoquant une réaction vive de Sarah Eisenman qui a dénoncé cette "violence" et "agressivité".

L'analyse nuancée de Simon Moos et Ralph Toledano

Simon Moos a adopté une position plus mesurée mais tout aussi critique envers l'action du collectif. "Cette action était une erreur pour plusieurs raisons", a-t-il déclaré, estimant notamment que "le RN n'est pas un parti fasciste ni anti-républicain" et que créer "un trait d'équivalence entre les véritables anti-juifs de LFI (...) et le RN" était "regrettable".

Quant à Ralph Toledano, il s'est montré sceptique vis-à-vis de toute alliance de circonstance : "Les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis, et troquer un racisme pour un autre n'est pas la solution de l'abolition du racisme".

Un débat révélateur des divisions au sein de la communauté juive

Cet échange houleux illustre les profondes divisions qui traversent actuellement la communauté juive française face à la montée de l'antisémitisme. Alors que certains, comme Goldnadel, adoptent une position qu'ils qualifient de "pragmatique" en reconnaissant l'évolution du RN sur ces questions, d'autres, à l'image du collectif "Nous Vivrons", refusent catégoriquement toute instrumentalisation politique de l'antisémitisme, qu'elle vienne de la gauche ou de la droite. Le débat met également en lumière un questionnement plus profond sur les alliances politiques à nouer dans un contexte d'augmentation des actes antisémites en France, particulièrement depuis les événements du 7 octobre 2023 et le conflit à Gaza contre le Hamas.