"Nous savons faire la différence entre un Juif et un sniper de Tsahal", clame Jean-Luc Mélenchon à Sciences-Po Paris

Alors que les attaques contre les étudiants juifs prennent une ampleur sans précédent aux Etats-Unis, notamment à la fameuse université Columbia, Jean-Luc Mélenchon a tenu une grande conférence à Science-Po Paris.

À son arrivée lundi soir, Mélenchon a été interpellé par un homme l'accusant d'être "complice du Hamas". La conférence a également été brièvement interrompue par des manifestants. Durant la soirée, Mélenchon a réaffirmé son soutien à la cause palestinienne, adressant ses pensées au peuple de Gaza "massacré comme des objets". Il a également rejeté les accusations d'antisémitisme dont il fait l'objet, y compris de la part du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. "Nous savons parfaitement faire la différence entre un Juif et un sniper de Tsahal", a déclaré Mélenchon. "Nous ne jugeons pas les individus en fonction de leur religion. Nous n'avons pas d'ennemi générique. Notre adversité c’est le mal et le meurtre. Voilà le message de l’humanisme", a-t-il clamé avant d'être fortement applaudi par la foule.

Après avoir été interdit de conférence à Lilles, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, qui ont fait de leur opposition à la guerre à Gaza un thème central de la campagne pour les élections européennes, avaient dénoncé une "censure" et un "précédent extrêmement préoccupant". Le mouvement est au cœur d'une polémique depuis six mois, pour avoir refusé de qualifier le Hamas d'organisation "terroriste", préférant parler de "crime de guerre" et de "résistance" au sujet du massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël.