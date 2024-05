"Nous sommes allés à la conférence de Rima Hassan à Dauphine pour débattre, mais nous n’avons pas eu droit à la parole"

Ils étaient quelques dizaines d’étudiants juifs de Paris Dauphine à s’être mêlés à la conférence de Rima Hassan lundi soir, sur le thème : "Quelle justice pour le peuple palestinien ? La place du droit international en Palestine".

"Je vous remercie pour votre accueil précieux, surtout au vu de ce que nous sommes en train de vivre. Merci à votre échelle d’être les garants de ces libertés fondamentales", lance en introduction Rima Hassan aux 400 personnes présentes, pour la plupart des sympathisants.

Les "libertés fondamentales" sont celles du peuple palestinien, et "la période que nous sommes en train de vivre", celle de leur génocide, clame la numéro 7 de la liste LFI pour les européennes, qui n'a pas hésité à qualifier l'Etat d'Israël de "monstruosité sans nom" la veille de la conférence.

Au premier rang, Simon Moos, communicant et auteur d’une vidéo intitulée "Rima Hassan ou le mythe d’une réfugiée palestrinienne", forte de 3,4 millions de vues sur X, demande la parole. La candidate la lui refuse.

Autour de lui, dispersés dans la salle, plusieurs dizaines d’étudiants juifs s’étaient fixé pour objectif de lancer un réel débat. "Notre but était de discuter dans le calme et non de lui offrir les images de confrontation qu’elle aurait rêvé d’obtenir", explique l'étudiant. L’un d'eux obtient le micro à la faveur d'une erreur d'identification, et demande ce que le Hamas "pourrait faire de plus pour être considéré comme une organisation terroriste". Il est rapidement hué et la parole lui est coupée, après que Rima Hassan l’ait "invité à se rendre sur Google" et "déclaré n’avoir pas de temps à perdre avec la paresse intellectuelle".

Lorsque Simon Moos croise la candidate à la sortie de la salle dans les couloirs, "celle-ci fait directement appel aux hommes qui l'entourent pour l'empêcher d'approcher" : "Je voulais juste lui poser une question", relate le communicant. "Mais vraisemblablement, elle n'aime pas le débat".