"On parle des musulmans comme des juifs dans les années 30" (Aymeric Caron, député LFI)

Dans une émission de "Hors Série", le député LFI Aymeric Caron et le cinéaste Eyal Sivan ont livré une analyse critique du traitement médiatique des communautés juive et musulmane en France, particulièrement dans le contexte post-7 octobre.

Aymeric Caron s'interroge sur les mécanismes de sélection des invités dans les médias français lors des débats sur le conflit israélo-palestinien. Il cite l'exemple de l'acteur Tomer Sisley, invité à commenter les événements du 7 octobre : "Je ne me suis jamais demandé si Tomer Sisley était juif ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quel acteur il est", déclare-t-il.

L'animateur suggère que les médias français pourraient détenir des "listes" permettant d'identifier rapidement les personnalités juives à inviter lors de ces débats, une pratique qu'il juge problématique.

Eyal Sivan remet en question ce qu'il perçoit comme une surreprésentation médiatique : "Ce n'est pas possible qu'un groupe qui représente zéro quelque chose de la population française, c'est-à-dire moins que les handicapés, ait autant de place."

Il attribue cette visibilité à ce qu'il qualifie d'antisémitisme paradoxal : "Si on lui donne autant de place, c'est parce qu'il y a un fantasme antisémite extrêmement ancré, qui est que les juifs, ils ont du pouvoir, et donc on a intérêt à être de leur côté."

Les intervenants critiquent également la participation massive de ministres français aux dîners du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France), que Eyal Sivan décrit comme "une organisation qui représente un État étranger" - une caractérisation contestable du CRIF qui se définit comme représentant les communautés juives de France. Par ailleurs, Aymeric Caron établit un parallèle historique : "On parle des musulmans en France aujourd'hui comme on parlait des juifs dans les années 30 en France, avec le même mépris, avec la même idée que ce sont des gens qui ne sont pas adaptés à la République." Il conclut en reliant les événements de Gaza à la situation française : "Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en France aujourd'hui [...] c'est la question de la barbarie qui n'a pas du tout été vaincue en 1945."

Cette émission s'inscrit dans un débat plus large sur la représentation des minorités dans les médias français et les mécanismes de sélection des intervenants lors des débats sur des sujets sensibles.