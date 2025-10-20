"One by one" : Rima Hassan commente les exécutions du Hamas

Nouvelle tempête autour de Rima Hassan, députée européenne La France insoumise. Sur Instagram, l’élue a provoqué un tollé en commentant une publication mentionnant les exécutions sommaires menées par le Hamas à Gaza contre des Palestiniens accusés de collaboration avec Israël. En réaction, Rima Hassan a écrit simplement : « one by one » — « un par un » — une phrase perçue comme une approbation implicite de ces mises à mort.

https://x.com/i/web/status/1980277223681650860 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le commentaire a suscité une vague d’indignation. "Elle ne s'en cache même plus", dénonce une internaute sur le réseau X.

https://x.com/i/web/status/1980278049275850813 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Proche de Jean-Luc Mélenchon, elle se distingue par ses positions très critiques envers Israël et par des publications jugées complaisantes à l’égard du Hamas.

Cette nouvelle polémique fragilise encore un peu plus La France insoumise, déjà accusée de tolérer au sein de son mouvement des dérives radicales sur la question israélo-palestinienne.