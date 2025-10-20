"One by one" : Rima Hassan commente les exécutions du Hamas
Une réaction jugée choquante et complaisante envers le mouvement terroriste islamiste
Nouvelle tempête autour de Rima Hassan, députée européenne La France insoumise. Sur Instagram, l’élue a provoqué un tollé en commentant une publication mentionnant les exécutions sommaires menées par le Hamas à Gaza contre des Palestiniens accusés de collaboration avec Israël. En réaction, Rima Hassan a écrit simplement : « one by one » — « un par un » — une phrase perçue comme une approbation implicite de ces mises à mort.
https://x.com/i/web/status/1980277223681650860
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le commentaire a suscité une vague d’indignation. "Elle ne s'en cache même plus", dénonce une internaute sur le réseau X.
https://x.com/i/web/status/1980278049275850813
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Proche de Jean-Luc Mélenchon, elle se distingue par ses positions très critiques envers Israël et par des publications jugées complaisantes à l’égard du Hamas.
Cette nouvelle polémique fragilise encore un peu plus La France insoumise, déjà accusée de tolérer au sein de son mouvement des dérives radicales sur la question israélo-palestinienne.