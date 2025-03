Orléans : un rabbin molesté en pleine rue devant son fils

Le rabbin d'Orléans, Arié Engelberg, a été violemment agressé samedi 22 mars vers 13h30 alors qu'il rentrait de la synagogue en compagnie de son fils de neuf ans. Selon plusieurs témoins, l'homme a d'abord été insulté avant d'être physiquement attaqué en pleine rue.

D'après une vidéo de l'incident consultée par les médias locaux, l'agresseur aurait mordu et frappé le rabbin à la tête, lui assénant également des coups de pied et de poing. L'intervention d'un passant a finalement mis un terme à cette agression, permettant au religieux de s'éloigner tandis que l'assaillant prenait la fuite.

M. Engelberg a immédiatement déposé une plainte au commissariat d'Orléans. La procureure de la République, Emmanuelle Bochenek-Puren, a confirmé l'ouverture d'une enquête pour "violences volontaires commises en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion". L'agresseur est toujours activement recherché par les forces de l'ordre.

Cette attaque a profondément choqué la communauté locale. "Il y a actuellement une atmosphère délétère et clairement antisémite en France, mais je ne pensais pas que cela contaminerait Orléans, qui est une ville paisible", a déclaré Eliane Klein, présidente du CRIF région Centre.

"Jusqu'ici, on avait de temps en temps des graffitis, tout au plus. J'espérais que cette gangrène ne gagne pas Orléans. C'est pourquoi c'est d'autant plus choquant", a-t-elle ajouté, soulignant le caractère inédit d'une telle violence antisémite dans la ville.