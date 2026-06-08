Paris : des organisations pro-palestiniennes appellent à manifester contre le concert de Hanan Ben Ari

Le concert du chanteur israélien Hanan Ben Ari, prévu lundi soir au Dôme de Paris, fait l'objet d'une mobilisation de plusieurs organisations pro-palestiniennes qui ont appelé à une manifestation devant la salle de spectacle avant le début de l'événement.

L'appel a notamment été lancé par l'organisation Artists for Palestine, en partenariat avec plusieurs groupes anti-israéliens basés en France, parmi lesquels le collectif Oy Gevalt et l'Union juive française pour la paix. Les organisateurs de la manifestation accusent le chanteur de promouvoir un nationalisme radical et critiquent certaines de ses prises de position publiques ainsi qu'une visite effectuée dans la bande de Gaza durant la guerre.

Dans leur communiqué, les militants reprochent à l'artiste son soutien à Israël et l'accusent notamment d'avoir cautionné les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Ils estiment que la tenue du concert constitue une forme de légitimation de positions qu'ils jugent inacceptables.

Malgré ces appels à manifester, les organisateurs du concert ont confirmé que l'événement se déroulerait comme prévu. Hanan Ben Ari est arrivé à Paris dès dimanche et doit se produire devant un public composé en grande partie de membres des communautés israélienne et juive de la capitale française.

Face aux risques de tensions, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place. Selon les organisateurs, la sécurité de l'événement sera assurée en coordination avec les forces de police et les services de sécurité du Dôme de Paris. Les mesures prévues doivent permettre de faire face à tout incident éventuel à l'extérieur de la salle, où la manifestation doit se tenir avant le début du spectacle.