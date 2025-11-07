Paris : des pro-palestiniens perturbent le concert du chef d'orchestre israélien Lahav Shani

Le concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël, dirigé par le chef Lahav Shani, a été interrompu à plusieurs reprises jeudi soir à la Philharmonie de Paris, après l’irruption de militants pro-palestiniens. Selon plusieurs témoins, des manifestants munis de fumigènes ont tenté de perturber la représentation, provoquant des échauffourées dans la salle.

Dans un communiqué, la Philharmonie a confirmé que “trois incidents distincts” avaient eu lieu pendant le concert. À deux reprises, des individus détenteurs de billets ont déclenché des fumigènes depuis les gradins, forçant les musiciens à suspendre brièvement leur prestation. Des spectateurs se sont interposés avant que les fauteurs de troubles soient évacués par les forces de sécurité. Le concert a finalement pu reprendre et s’achever “dans le calme”, a précisé l’institution, qui “condamne fermement ces actes inacceptables” et a annoncé déposer plainte.

“Rien ne peut justifier de telles actions”, a ajouté la direction, rappelant que la sécurité du public et des artistes “ne saurait être mise en danger pour des motifs politiques”. La Philharmonie a souligné qu’elle restait ouverte à la diversité des expressions artistiques, accueillant régulièrement des musiciens israéliens comme palestiniens, “sans leur imposer de prise de position sur les conflits en cours”.

Ces incidents interviennent dans un climat tendu, après un communiqué publié le 29 octobre par la CGT Spectacle. Le syndicat y dénonçait la tenue du concert, accusant la Philharmonie de participer à une “entreprise de normalisation de l’État d’Israël”, tout en s’abstenant d’appeler explicitement au boycott.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, avait défendu la programmation de l’événement, saluant sur le réseau X “un moment de culture et de partage” et dénonçant tout “prétexte à l’antisémitisme”.

Lahav Shani, chef d’orchestre prodige de 35 ans, n’en est pas à sa première controverse. En septembre, il avait été déprogrammé du festival de Gand, en Belgique, où il devait diriger l’Orchestre philharmonique de Munich. Il avait alors dénoncé des “pressions politiques” l’obligeant à faire une déclaration sur la situation au Proche-Orient, rappelant son engagement “de longue date en faveur de la paix et de la réconciliation”.