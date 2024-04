Paris : le député Jérôme Guedj hué lors d'une manifestation pour la libération des otages

Jérôme Guedj, le député socialiste de l'Essonne, a été hué par la foule, rassemblée au Trocadéro à l'appel du Crif pour demander la libération des otages retenus par le Hamas à Gaza, lors de son intervention dimanche à Paris.

"À cette tribune, comme je l’entends dans le public, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose sur tout. Et je vais vous faire une confidence qui n’en est pas une : dans les rues de Tel-Aviv et dans les rues d’Israël, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose sur tout. Et ce qui fait notre honneur…", démarre Jérôme Guedj.

"Je suis fier et heureux pour me battre pour la sécurité d'Israël, de demander la libération des otages, de demander la protection des civils palestiniens, parce que nous avons une humanité commune", a déclaré Jérôme Guedj, hué peu après l'évocation des civils palestiniens. Selon des images captées par l'agence de presse CL Press, on voit le discours de Jérôme Guedj être perturbé d'abord par Meyer Habib, député des Français de l'étranger. "L'humanité commune, c'est celle de la demande de la libération des otages, c'est celle du respect des femmes et des enfants, quel qu'ils soient. Si vous n'êtes pas capables d'avoir ce message, alors il n'y a pas d'humanité commune, et alors vous serez seuls à la fin. Ne soyons pas seuls", a conclu Jérôme Guedj.

"Cette scène me glace le sang"

La vidéo, qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux, a provoqué l'indignation chez les responsables politiques de gauche. Olivier Faure, patron du PS, a évoqué un évènement "tout simplement honteux". "Cette scène me glace le sang. Il est terrible de ressentir autant de haine, cette haine qui aveugle et pousse à huer la demande de 'protection des civils palestiniens'", a écrit sur X Ersilia Soudais, députée LFI. "Tous ces élus macronistes et pecressistes sans réaction face à une foule qui hue 'la protection des civils palestiniens' en plein massacre à Gaza. Ils sont le visage de la haine", a affirmé son collègue insoumis Paul Vannier.

"Il récolte ce qu'il sème"

Meyer Habib, député des Français de l'étranger, a interpellé M. Guedj en lui suggérant de "démissionner de la Nupes" "Il se fait copieusement huer, siffler, conspuer, non pas par l’extrême droite, mais par la quasi-totalité des manifestants ! Il récolte ce qu’il sème ! Il appartient à la NUPES dont certains membres sont les porte-paroles du Hamas qu’ils qualifient de mouvement de résistance ! Les mêmes qui expulsent de la manifestation du 8 mars les femmes juives qui protestaient contre les crimes sexuels du Hamas ! Qui encouragent les étudiants de Sciences Po et de La Sorbonne à interdire les « sionistes » (entendez les Juifs) d’entrer dans un amphi ! Les mêmes qui reçoivent les terroristes du FPLP Salah Hamouri à l’Assemblée nationale et Maryam Abu Daqqa ! Les mêmes qui invitent Médine dans leurs réunions publiques ! Pire, avant-hier, le PS de Guedj sort un tract pour demander l’embargo sur l’exportation des armes françaises en Israël ! C’est important avant les Européennes !

On se dispute les voix islamistes, antisionistes donc antisémites avec Insoumis et Communistes ! Jérôme Guedj veut jouer sur tous les tableaux, c’est impossible ! On ne peut pas être du côté d’Israël dans les manifestations parisiennes et en même temps du côté des antisémites à l’Assemblée nationale et de la NUPES, l’alliance électorale islamo-gauchiste de la honte ! C’est pourquoi je lui ai simplement demandé de démissionner !", a publié M. Habib sur X.