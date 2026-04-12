Paris : le jardin mémoriel du 13-Novembre à nouveau dégradé par des inscriptions antisémites et anti-police

Le jardin mémoriel dédié aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, situé dans le IVe arrondissement de Paris, a été une nouvelle fois vandalisé dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte Le Parisien. Quelques jours seulement après une première dégradation, des inscriptions antisémites, des messages anti-police ainsi que des références à Gaza ont été découvertes sur ce site inauguré il y a à peine cinq mois.

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Face à ces faits, les autorités ont rapidement réagi. Le préfet de police a dénoncé des actes « d’une particulière gravité » et annoncé l’ouverture d’une enquête confiée à la sûreté territoriale. Cette nouvelle profanation suscite une vive émotion, tant par sa répétition que par la nature des inscriptions retrouvées.

Arthur Dénouveaux, président de l’association des victimes du 13-Novembre, s’est dit profondément choqué. « Ces dégradations sont gravissimes. Si ce n’est pas une opération de manipulation, les vandales sont des alliés objectifs du terrorisme », a-t-il déclaré, rappelant la portée symbolique de ce lieu conçu comme un espace de mémoire et de liberté, accessible en permanence au public.

Ce nouvel épisode intervient après une première série d’actes de vandalisme survenue quelques jours plus tôt, au cours de laquelle plusieurs lanternes avaient été renversées et des déchets dispersés sur le site. Si certains avaient alors évoqué l’acte isolé d’un individu déséquilibré, la répétition des faits laisse désormais penser à une démarche plus intentionnelle.

Le maire de Paris-Centre, Ariel Weil, y voit un message, même « incompréhensible », et dénonce « une bêtise à l’état pur ». Il souligne toutefois l’attachement des Parisiens à ce lieu de recueillement, largement respecté au quotidien. Une nouvelle plainte a été déposée par la municipalité.

Ce jardin, pensé comme un symbole de mémoire et de résilience, se retrouve ainsi au cœur de tensions qui dépassent le simple vandalisme, dans un contexte où les enjeux mémoriels et politiques se croisent de manière particulièrement sensible.