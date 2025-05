Paris menace Israël de "mesures concrètes" et soutient le réexamen des accords UE-Israël

La diplomatie française hausse le ton face à Israël. Dans une déclaration ferme, Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay, a menacé jeudi l'État hébreu de "mesures concrètes" si celui-ci ne met pas fin à ses opérations militaires et ne lève pas ses restrictions sur l'aide humanitaire.

"Le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'ont dit clairement : nous prendrons des mesures concrètes si Israël ne met pas fin à de nouvelles offensives militaires et ne lève pas ses restrictions sur l'aide humanitaire", a déclaré le porte-parole, faisant référence aux positions d'Emmanuel Macron et de Jean-Noël Barrot.

Cette mise en garde marque une escalade rhétorique significative de Paris, qui traduit une exaspération croissante face à la poursuite des opérations militaires israéliennes. L'emploi du terme "mesures concrètes" suggère que la France envisage désormais des sanctions économiques ou diplomatiques tangibles.

Soutien au réexamen des accords européens

Christophe Lemoine a également apporté le soutien explicite de la France au réexamen de l'accord d'association liant l'Union européenne à Israël. "La France accueille favorablement l'annonce par la haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères lors du Conseil qui s'est tenu mardi dernier", a-t-il précisé.

Cette position française s'inscrit dans une démarche européenne plus large visant à utiliser les leviers économiques et commerciaux pour faire pression sur Israël. L'accord d'association, qui facilite les échanges commerciaux entre l'UE et Israël, devient ainsi un instrument de pression diplomatique.