Paris : Noa Tishby agressée lors d’une manifestation pro-palestinienne

L’actrice, productrice, auteure et militante israélienne Noa Tishby a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle montre avoir été agressée lors d’un rassemblement pro-Hamas organisé lundi à Paris. Les images, tournées par elle-même et un accompagnateur, montrent une série d’échanges tendus avec des manifestants.

Dès le début de la séquence, on voit un protestataire arracher le téléphone de la personne qui accompagne Tishby avant de le jeter au sol. L’activiste israélienne déclare alors qu’ils sont en train d’être attaqués. Les minutes suivantes captent plusieurs confrontations verbales au cours desquelles certains manifestants accusent Israël d’être un "État d’apartheid et génocidaire" et affirment que Marwan Barghouti, figure du Fatah condamnée pour plusieurs meurtres de Juifs, n’aurait "jamais commis d’actes violents".

Dans la vidéo, on entend également des insultes telles que "F*** les sionistes et F*** Israël" ainsi que des slogans glorifiant le Hamas, qualifié par une manifestante de mouvement "très populaire" qui "se bat pour la liberté". Une autre participante accuse directement Tishby d’avoir "du sang sur les mains".

L’activiste israélienne explique ensuite être poursuivie par plusieurs protestataires. En arrière-plan, on distingue un grand nombre de drapeaux palestiniens, mais aussi des drapeaux antifa et celui du mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique.

Dans son commentaire accompagnant la publication, Tishby dénonce des militants agissant "sans même connaître les faits les plus basiques", y voyant un exemple de "propagande incontrôlée".

Noa Tishby, actrice, productrice et auteure à succès figurant deux fois dans la liste du New York Times, a été la première envoyée spéciale d’Israël chargée de la lutte contre l’antisémitisme et la délégitimation de l’État hébreu, un poste qu’elle a occupé jusqu’en 2023.