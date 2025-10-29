Paris: quatre Bulgares jugés dans l'affaire des mains rouges taguées sur le Mémorial de la Shoah

Le procès de quatre ressortissants bulgares accusés d’avoir tagué des mains rouges sur le Mémorial de la Shoah à Paris en mai 2024 s’est ouvert ce mercredi devant le tribunal correctionnel.

L’affaire, marquée par des suspicions d’ingérence étrangère, s’inscrit dans une série d’actions de déstabilisation attribuées à des réseaux liés à la Russie, selon le parquet de Paris.

Les prévenus, extradés de Croatie et de Bulgarie, sont poursuivis pour dégradations aggravées en raison de l’appartenance religieuse et pour association de malfaiteurs. Une quatrième personne, soupçonnée d’avoir organisé la logistique du groupe, est jugée par défaut.

Tous encourent jusqu’à sept ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Dans la nuit du 13 au 14 mai 2024, 35 pochoirs de mains rouges avaient été peints sur le Mur des Justes, suscitant une vive émotion. Ce symbole est associé au lynchage de soldats israéliens à Ramallah en 2000.

Les auteurs présumés ont été identifiés grâce à la vidéosurveillance et aux données téléphoniques.

Selon le parquet, l’opération aurait été orchestrée par des services de renseignement russes dans le cadre d’une campagne visant à diviser l’opinion française.

Le service Viginum a confirmé une instrumentalisation massive sur les réseaux sociaux, notamment via de faux comptes X (ex-Twitter) et un média fantôme pro-russe nommé “Artichoc”. Le verdict est attendu à l’issue des trois jours d’audience.