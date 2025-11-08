Paris: trois femmes radicalisées mises en examen pour un projet d’attentat

Trois jeunes femmes âgées de 18, 19 et 21 ans ont été interpellées début octobre à Lyon, Villeurbanne et Vierzon, puis mises en examen le 10 octobre pour association de malfaiteurs terroriste, selon les informations de RTL confirmées par le Parquet national antiterroriste (PNAT). Elles sont soupçonnées d’avoir préparé une attaque islamiste à Paris, visant un bar ou une salle de concert.

Les suspectes, toutes porteuses du niqab, échangeaient depuis plusieurs semaines sur un projet d’action violente, alors que la France s’apprête à marquer les dix ans des attentats du 13 novembre 2015. L’une d’elles, considérée comme la meneuse du groupe, avait été repérée par la DGSI après avoir été en contact avec un islamiste déjà surveillé.

Selon les enquêteurs, la jeune femme aurait cherché à se procurer un fusil d’assaut et évoqué la confection de ceintures explosives. Une note manuscrite décrivant la préparation d’un attentat jihadiste a été saisie à son domicile.

Les deux autres femmes présentent des profils plus fragiles : l’une souffre d’un handicap moteur, l’autre est décrite comme “puérile” et aurait tenu des propos inquiétants lors de sa journée de défense citoyenne.

Les trois mises en cause contestent le projet d’attentat, affirmant avoir renoncé à toute idéologie jihadiste. L’enquête devra établir leur niveau de détermination réelle.

Selon le PNAT, il s’agit du sixième attentat déjoué en France depuis le début de 2025.