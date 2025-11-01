Paris: un Afghan de 20 ans mis en examen et écroué pour liens avec une branche de Daesh

Un jeune Afghan de 20 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire à Paris pour « association de malfaiteurs terroriste » et « financement d’entreprise terroriste », a confirmé le parquet national antiterroriste (PNAT), a rapporté Le Parisien.

Selon les enquêteurs, le suspect est soupçonné d’avoir agi comme relais de l’État islamique au Khorasan (EIK), la branche afghane de Daesh. Il aurait notamment participé à l’envoi de fonds et contribué à la traduction et à la diffusion de la propagande du groupe terroriste sur les réseaux.

Le jeune homme, interpellé début octobre, aurait entretenu des échanges réguliers avec des membres de l’EIK, organisation particulièrement active en Asie centrale et soupçonnée d’avoir coordonné plusieurs attaques en Europe.

L’enquête, confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), vise à déterminer l’étendue de ses liens et le rôle exact qu’il jouait au sein du réseau. Le PNAT soupçonne une cellule d’appui logistique opérant depuis la France, chargée de soutenir financièrement et médiatiquement la filiale de Daech.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des services antiterroristes français, alors que l’État islamique au Khorasan tente de reconstituer ses réseaux internationaux après avoir revendiqué plusieurs attaques en Iran, en Russie et au Pakistan.