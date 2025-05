Paris : un élu LR dénonce sur i24NEWS la "diatribe antisémite" d'une adjointe écologiste du 20e arrondissement

François-Marie Didier, conseiller de Paris Les Républicains élu du 20e arrondissement, a vivement réagi sur i24NEWS aux propos controversés tenus par Lila Djelali, adjointe écologiste au maire du même arrondissement, lors d'un conseil municipal.

Des propos qui "flirtent clairement avec l'antisémitisme"

L'élue écologiste avait tenté de citer Charles de Gaulle en déclarant : "Le jour où on rassemblera au même endroit les Juifs, nous avons peur aujourd'hui qu'ils puissent devenir des dominateurs, qu'ils puissent faire l'impensable." Une déformation grossière des propos historiques du général sur le "peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur" prononcés en 1967. "On est face à un concentré de préjugés, de sous-entendus et puis de méconnaissances de la part d'une élue de la République", a dénoncé François-Marie Didier. "Ces propos sont inqualifiables et intolérables et flirtent clairement avec l'antisémitisme."

L'importation du conflit au niveau local dénoncée

L'élu LR regrette que "l'extrême gauche importe le conflit israélo-palestinien en France par pur électoralisme". Il souligne l'absence d'équilibre dans ces prises de position : "Il n'y a pas eu un mot contre le Hamas. Il n'y a pas eu un mot pour nos compatriotes assassinés le 7 octobre, ni pour leurs familles." François-Marie Didier questionne la pertinence de débattre de géopolitique en conseil d'arrondissement : "On est là pour débattre de sujets qui concernent la vie quotidienne des habitants, et pas sur des sujets internationaux pour lesquels nous n'avons aucune compétence." Il note d'ailleurs l'absence systématique de vœux sur d'autres conflits : "Jamais nous n'avons de vœux sur le Yémen, sur le Soudan, ce qui se passe en République démocratique du Congo ou encore en Afghanistan."

Une flambée antisémite documentée

L'élu rappelle les chiffres alarmants communiqués par le préfet de police : "340% d'augmentation des actes antisémites à Paris et dans la région parisienne. 85% de cette augmentation, c'est depuis le 7 octobre 2023, et 88% des actes antireligieux sont des actes antisémites." Dans son arrondissement même, François-Marie Didier cite plusieurs incidents récents : la porte brûlée du domicile d'un couple juif en octobre 2023, l'agression de Marco frappé pour avoir porté une kippa devant une synagogue, ou encore la tentative d'incendie de l'Hyper Cacher "dix ans après ce qu'il s'est passé là-bas".

Un territoire à l'histoire douloureuse

L'élu rappelle que le 20e arrondissement "a été un arrondissement historiquement avec beaucoup de Français de confession juive" et évoque la rafle du Vél d'Hiv : "En 1942, il y a eu 1 000 enfants qui ont été raflés dans le 20e arrondissement."

"Des propos comme ça, c'est méconnaître l'histoire, et c'est surfer sur une vague qui effectivement, moi, en tant qu'élu, me fait peur", a-t-il déclaré.

Un appel à la responsabilité

Malgré les excuses présentées par Lila Djelali et son groupe, François-Marie Didier appelle à un changement d'attitude : "Je crois que des élus aujourd'hui doivent prendre leurs responsabilités et tenter l'apaisement."

Il conclut sur l'impact de ces tensions : "Je pense évidemment à mes compatriotes de confession juive aujourd'hui qui ont peur, ils me le disent quand je vais les voir dans des synagogues ou quand je les rencontre dans la rue. C'est inadmissible. On est en France et on ne doit pas vivre ce genre de moment."