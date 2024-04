Paris : un homme retranché dans le consulat d’Iran a été interpellé

La police française a arrêté vendredi un homme qui avait menacé de se faire exploser au consulat d'Iran à Paris, mais dont la fouille a révélé qu'il ne portait pas d'explosifs.

Une source policière a déclaré à l'agence Reuters que l'homme avait été vu vers 11 heures (0900 GMT) entrant dans le consulat, portant ce qui semblait être une grenade et un gilet explosif. La police a bouclé la zone. L'homme a ensuite quitté le consulat et a été arrêté, a déclaré une source policière. La chaîne de télévision BFM a indiqué qu'il portait des répliques de grenades. Une source policière a indiqué qu'il s'agissait du même homme qui avait été soupçonné d'avoir tenté d'incendier le consulat iranien lors d'un incident survenu en septembre dernier.

Le journal Le Parisien a affirmé sur son site internet que, selon plusieurs témoins, l'homme avait traîné des drapeaux sur le sol du consulat et déclaré qu'il voulait venger la mort de son frère. On ignore si l'incident a un lien avec les tensions actuelles entre l'Iran et Israël. Plus tôt dans la journée de vendredi, des explosions ont retenti dans la ville iranienne d'Ispahan lors d'une attaque imputée à Israël, mais Téhéran a minimisé l'incident et indiqué qu'il n'avait pas l'intention de riposter - une réponse qui semble avoir pour but d'éviter une guerre à l'échelle de la région.

L'ambassade des États-Unis à Paris a demandé aux Américains d'éviter la zone, à la suite de recommandations similaires de la police française.