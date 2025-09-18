Paris : une femme de 75 ans agressée et insultée lors d’une attaque antisémite

Articles recommandés -

Une nouvelle agression antisémite a eu lieu dans le 18e arrondissement de Paris. Selon un message publié sur X (anciennement Twitter) par Muriel Ouaknine-Melki, présidente de l’Association OJE, une femme de 75 ans a été violemment attaquée en pleine journée, devant la porte de son appartement.

L’agresseur, son voisin, l’aurait rouée de coups tout en lui lançant : « Sale juive, retourne à Gaza ». L’association a immédiatement pris en charge la victime et l’a accompagnée pour déposer plainte.

Muriel Ouaknine-Melki interpelle directement les autorités dans son message, adressé notamment au président Emmanuel Macron et au ministre de la Justice Jean-Noël Barrot, en demandant : « Combien d’autres victimes jusqu’au 22 ? Et après ? » — une référence à la montée inquiétante des actes antisémites dans le pays, en particulier à l’approche du 22 septembre, date de la journée prévue pour hisser des drapeaux palestiniens dans plusieurs mairies, une initiative déjà très controversée.

Cette agression intervient dans un contexte de tension croissante en France, où les signalements d’actes antisémites se multiplient.