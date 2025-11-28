Paris : une Israélienne découvre que son chauffeur de taxi était un terroriste du Hezbollah

Une jeune Israélienne étudiant la cuisine à Paris a vécu une expérience pour le moins inhabituelle lors d'une course en taxi dans la capitale française. Elle a raconté vendredi à la chaîne N12 la manière dont elle a découvert que son chauffeur était un Libanais ayant appartenu par le passé à l'organisation terroriste Hezbollah.

"Une amie était venue me rendre visite et nous sommes sorties pour faire la fête. Nous avons commandé un taxi via une application, et j'ai remarqué que le chauffeur parlait anglais, ce qui n'est généralement pas le cas ici", a expliqué la jeune femme. "Il nous a aidées à organiser quelque chose pour une réservation de restaurant le lendemain. La conversation était fluide et agréable. Quand je lui ai demandé d'où il venait, il m'a répondu qu'il était du Liban."

La jeune israélienne a précisé qu'elle a pour habitude de dire qu'elle vient d'Israël et qu'elle ne ment jamais sur ce sujet. Elle a alors décrit comment le visage du chauffeur libanais "est devenu tout blanc" lorsqu'il a appris que ses passagères étaient israéliennes. "C'était un spectacle assez désagréable à voir. J'ai hésité à le dire ou non, car parfois on sent qu'il va se passer quelque chose, mais ça m'est sorti naturellement. En voyant son changement de couleur, j'ai compris et je lui ai dit que je comprenais qu'il ne nous aime pas."

Le chauffeur a alors tenté d'apaiser la situation : "Il a commencé à dire 'je n'ai pas de problème avec les gens d'Israël, mais j'ai un problème avec Bibi et Ben Gvir' et s'est lancé dans la politique. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait du Hezbollah, car c'est une organisation terroriste, il a simplement répondu : 'Je suis du Hezbollah'." À ce moment-là, raconte-t-elle, elle a été aussi effrayée qu'il l'avait été en apprenant qu'elle était israélienne.

"Il restait encore environ sept minutes de trajet, et j'ai décidé qu'on m'avait envoyé une mission : j'ai essayé de faire un peu d'explication", a-t-elle raconté, décrivant sa réaction surprenante. "Nous avons parlé du 7 octobre, et je lui ai dit que personnellement, j'avais trois amies assassinées au festival Nova. C'était effrayant, mais je voulais lui montrer aussi notre côté de l'histoire."

À la fin du trajet, le chauffeur a proposé aux deux jeunes femmes de leur donner son numéro et de les conduire à nouveau si elles en avaient besoin. Elles ont préféré lui laisser un faux numéro.