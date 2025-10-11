Paris: une lettre anonyme évoquant un attentat découverte dans la cathédrale Notre-Dame

Une lettre anonyme affirmant qu’un attentat devait être commis ce week-end dans la cathédrale Notre-Dame de Paris a été retrouvée vendredi après-midi, rapporte Le Figaro, citant une source policière.

Le message, dactylographié et déposé près des cierges, avertissait :

« N’ouvrez pas la cathédrale les 11 et 12 octobre, des visiteurs étrangers ont caché des couteaux, ils feront un carnage. »

La sacristaine ayant découvert la lettre a immédiatement alerté le service de sécurité du site. Aucune évacuation n’a été décidée, mais une inspection approfondie a été menée dès vendredi soir. Selon la préfecture de police de Paris, les fouilles ont permis une levée de doute complète, écartant tout risque concret. Avant la réouverture au public ce samedi matin, une nouvelle inspection conjointe a été réalisée par les agents de sécurité de la cathédrale et les effectifs de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC).

Aucun objet suspect n’a été retrouvé et Notre-Dame reste ouverte au public ce week-end.

Les responsables du site n’ont pas encore décidé s’ils déposeraient plainte.

En avril dernier, rappelle Le Figaro, une menace similaire avait été découverte à l’intérieur du monument lors du week-end pascal. Elle évoquait déjà un attentat, sans qu’aucun passage à l’acte ne se produise.