Paris : une librairie perquisitionnée pour un cahier de coloriage accusé de contester l’existence d’Israël

Une librairie parisienne a été perquisitionnée début janvier dans le cadre d’une enquête visant un cahier de coloriage pour enfants accusé de remettre en cause l’existence d’Israël. La librairie féministe et lesbienne Violette and Co, située dans le 11ᵉ arrondissement, dénonce une opération « illégale et disproportionnée », tandis que le parquet de Paris confirme l’ouverture d’une enquête.

Le 7 janvier, « cinq policiers en uniforme, accompagnés d’un procureur de la République », se sont présentés dans l’établissement afin de saisir l’ouvrage intitulé From the River to the Sea. Cette expression, apparue dans les années 1960 au sein de l’Organisation de libération de la Palestine et reprise par le Hamas, est interprétée comme appelant à l’éradication de l’État d’Israël. Selon un communiqué de la librairie, la perquisition a duré 45 minutes et s’est traduite par une fouille « méthodique » des rayonnages, réserves et espaces privés, les policiers filmant les lieux à l’aide de caméras-piétons. Les forces de l’ordre sont reparties sans saisir d’ouvrages, ceux-ci ayant déjà été vendus. La gérante a toutefois été convoquée le 22 janvier dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « importation d’une publication destinée à la jeunesse comportant un contenu dangereux ».

L’avocat de la librairie, Me Thibault Laforcade, conteste la légalité de l’opération, estimant qu’aucun arrêté ministériel n’interdit la vente de l’ouvrage et que l’intervention repose sur un avis non public de la Commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse.

Selon le parquet, le ministère de l’Intérieur a signalé la vente d’un livre édité en Afrique du Sud, dénonçant son « fort parti pris historique et idéologique » et rappelant une interdiction d’importation antérieure.

La librairie dénonce des méthodes relevant d’une « police politique » et s’inquiète d’un climat de pressions accrues sur les librairies indépendantes, dans un contexte de fortes tensions autour du débat sur le conflit israélo-palestinien.